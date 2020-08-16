Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 августа. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха +24.. 29°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +13..+15°С, днем +26..+28°С, вечером +21..+23°С.

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▪ Опубликовано 16.08.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35489 | Новости в RSS.

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