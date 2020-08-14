Прогноз погоды по Беларуси на 15 - 17 августа

15 августа погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, местами +5..+7°С; максимальная днем +20..+26°С, по западу воздух прогреется до +28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

16 августа погоду в основном обусловит область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +6..+12°С, местами до +14°С, днем +23..+28°С.

17 августа ночью погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +22..+28°С, по югу местами до +30°С.