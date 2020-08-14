В ближайшие дни на большинстве рек сохранится спад уровней воды

В истекший период (11-13 августа) на реках отмечался спад уровней воды, на Западной Двине у г. Витебск и Днепре у г. Могилев уровни воды опустились ниже отметок лимитирующих судоходство.

По состоянию на 14 августа на реках страны наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки и ровный их ход.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев и г. Славгород.

Температура воды в реках составляет 12-23°С, в водоемах – 19-21°С.

В ближайшие дни на большинстве рек спад уровней воды сохранится, в результате чего на Соже у г. Гомель уровень воды опустится ниже отметки лимитирующей судоходство, а на Днепре у г. Речица приблизится к ней.