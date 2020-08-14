Метеоновости
В ближайшие дни на большинстве рек сохранится спад уровней воды
В истекший период (11-13 августа) на реках отмечался спад уровней воды, на Западной Двине у г. Витебск и Днепре у г. Могилев уровни воды опустились ниже отметок лимитирующих судоходство.
По состоянию на 14 августа на реках страны наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки и ровный их ход.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев и г. Славгород.
Температура воды в реках составляет 12-23°С, в водоемах – 19-21°С.
В ближайшие дни на большинстве рек спад уровней воды сохранится, в результате чего на Соже у г. Гомель уровень воды опустится ниже отметки лимитирующей судоходство, а на Днепре у г. Речица приблизится к ней.
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▪ Опубликовано 14.08.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35485
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