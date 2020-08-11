Прогноз погоды по республике на 12-14 августа

12 августа погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления сформированная в прохладном воздухе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, местами +6..+8°С; максимальная днем +18..+24°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

13 августа на большей части республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу страны погоду будет формировать малоактивный фронт. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +5..+10°С, местами до +12°С, днем от +16°С по северо-востоку до +25°С по юго-западу страны.

14 августа на большей части республики погоду продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, лишь ночью в северо-западных районах скажется влияние малоактивного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью в отдельных районах по северо-западу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +5..+12°С, днем от +19°С по северо-востоку до +27°С по юго-западу страны.