Прогноз погоды по республике на 11-13 августа

11 августа погодные условия в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и малоактивный фронтальный раздел. Ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуханочью +11..+17°С, днем она составит от +19°С по северу до +28°С по югу. Атмосферное давление существенно не изменится.

12 августа территория республики будет находиться на восточной периферии скандинавского антициклона, сформированного в прохладной воздушной массе северных широт. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +7..+13°С, местами воздух прогреется до +15°С, днем от +16°С по северо-востоку до +25°С по юго-западу страны.

13 августа на большей части территории республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем по северу страны погоду будет формировать малоактивный фронт. Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами, преимущественно по северу страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5..+10°С, местами до +12°С, днем от +16°С по северо-востоку до +25°С по юго-западу страны.