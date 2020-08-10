На реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды

В истекший период (6-9 августа) на реках отмечались колебания уровней воды с тенденцией к понижению, на Соже у г. Кричев и г. Славгород ухудшились условия для работы речного транспорта. По состоянию на 10 августа на реках наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-20 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев и г. Славгород.

Температура воды в реках составляет 16-25°С, в водоемах – 21-24°С.

В ближайшую пятидневку на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды, в результате чего на Западной Двине у г. Витебск и Днепре у г. Могилев уровни воды опустятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.