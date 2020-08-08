Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 8 августа Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Максимальная температура воздуха +25.. +31°C, по северо-востоку +23.. +24°C. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +14.. +17°C, днем +26.. +28°C, вечером +21..+24°C.

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▪ Опубликовано 08.08.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35461 | Новости в RSS.

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