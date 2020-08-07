Прогноз погоды по республике на 8-10 августа

8 августа центр антициклона, которому немецкие метеорологи дали имя Детлеф, в ближайшие сутки будет находится над странами Балтии. Поэтому ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, местами +9..+11°С; максимальная днем +25..+31°С, по северо-востоку, где будет больше облаков, прохладнее +23..+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

9 августа антициклон станет терять свою силу и атмосферное давление продолжит медленно падать. Появится больше облаков. Ночью еще преимущественно без осадков, днем местами пройдут короткие летние дожди с грозами. Ночью и утром кое-где возможны слабые туманы. Ветер северной четверти слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +24..+29°С.

10 августа сохранится комфортная теплая летняя погода. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут короткие летние дожди с грозами. Ночью и утром в низких местах возможен непродолжительный туман. Ветер северной четверти слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +24..+29°С.