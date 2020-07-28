Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 28 июля (вторник), в период с 13 ч. 30 мин. до 20 ч. по востоку республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 ч.

29 июля (среда) ночью по западу, утром и днем на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни. Днем при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. В дневные часы по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31.

В Минске утром и днем 29 июля (среда) по городу ожидается гроза.

Оранжевый уровень опасности.