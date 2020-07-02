Архив новостной ленты. Всего архиве: 14517 метеоновости

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Новостей за ИЮЛЬ 2020 года: 109

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 июля

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +24..+30°C. Сегодня в Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. В утренние часы местами по городу сохранится туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +16..+18°C, днем +25..+27°C, вечером +20..+22°C.

▪ Размещено 28.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35410

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 27 июля (понедельник), в период с 15 ч. 30 мин. до 21 ч. во многих районах республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до 23 ч.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 27.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35408

Прогноз погоды по республике на 28-30 июля

28 июля погодные условия в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса.Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +12..+18°С, максимальная днем +24..+30°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

29 июля с Западной Европы на территорию Беларуси ожидается перемещение активной фронтальной системы. Под ее влиянием ночью преимущественно в западных районах, а утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, днем – сильные дожди, возможен град. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +14..+20°С, максимальная днем будет находиться в пределах от +21°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку страны.

30 июля погоду в республике в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в сырой и умеренно теплой воздушной массе, поступающей с Балтийского моря; ночью в юго-восточных районах страны сохранится влияние фронтальной системы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по республике пройдут кратковременные дожди,в отдельных районах с грозами. Ночью и утром будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, по юго-востоку она не опустится ниже +17..+18°С, максимальная днем составит +18..+24°С, по югу воздух прогреется до +26°С.

▪ Размещено 27.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35407

Внимание!

28 июля (вторник) в отдельных районах страны ожидаются грозы, днем местами по республике максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 27.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35406

В истекшие сутки наблюдалась теплая погода

В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +17..+22°С, что в основном около климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +22..+29°С, минимальная - прошедшей ночью находилась в пределах от +11°С по северу до +18°С по юго-востоку республики.

Преимущественно по юго-восточной половине страны прошли дожди, в отдельных районах отмечались грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы местами по стране сгущались непродолжительные туманы.

▪ Размещено 27.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35405

Прогноз погоды по Беларуси на день 27 июля

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +22..+28°C, местами по Гомельской области до +30°C.

В Минске: облачно с прояснениями. Кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер неустойчивый умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +16..+18°C, днем +22..+24°C, вечером +20..+22°C.

▪ Размещено 27.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35404

Внимание!

27 июля (понедельник) в отдельных районах ожидаются грозы и сильные дожди, днем местами по Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет +30.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 26.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35403

Внимание!

В дневные часы 26 июля (воскресенье) местами по юго-восточной половине республики ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 26.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35402

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 июля.

Переменная облачность. По юго-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +29 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Температура воздуха утром +15..+17°С, днем +25..+27°С, вечером +20..+22°С.



▪ Размещено 26.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35401

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 25 июля (суббота), в период с 15 ч. до 20 ч. во многих районах республики и в Минске ожидаются грозы, которые сохранятся до 22 часов.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 25.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35400

Внимание!

26 июля (воскресенье) ночью в отдельных районах, днем местами по юго-восточной половине республики ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 25.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35397

Внимание!

В дневные часы 25 июля (суббота) в отдельных районах республики ожидаются грозы

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 25.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35396

Прогноз погоды на день 25 июля

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный c переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +20..+26°C, в южных районах +27..+29°C. В Минске кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха утром +13..+15°C, днем +23..+25°C, вечером +17..+19°C.

▪ Размещено 25.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35395

Прогноз погоды по Беларуси на 25-27 июля

25 июля ночью погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы. Поэтому ожидается увеличение облачности. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная - днем +20..+26°С, в южных районах +27..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

26 июля по юго-востоку страны сохранится влияние фронтального раздела, по северо-западной половине республики погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно по юго-востоку республики, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+17°С, днем +21..+27°С, по юго-востоку до +29°С.

27 июля погодные условия в основном будет определять система фронтальных разделов, смещающихся с Карпат. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в основном по южной половине, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем от +21°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку республики.

▪ Размещено 24.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35394

Вчера среднесуточная температура воздуха была на 2-6°С ниже климатической нормы

В истекшие сутки наблюдалась прохладная погода, со среднесуточной температурой воздуха +12..+17°С, что на 2-6°С ниже климатической нормы.

Местами, а днем по Витебской области на большей части территории прошли кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремели грозы. Утром местами по стране сгущались непродолжительные туманы.

Максимальная температура воздуха вчера днем составила +18..+23°С, минимальная в основном была +7..+11°С, в отдельных районах республики воздух охлаждался до +4..+6°С.

▪ Размещено 24.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35393

Погодные условия будут сдерживать созревание зерновых культур и просыхание зерна

По последним данным у зерновых культур на основных массивах идет созревание – наблюдается восковая спелость. Во многих районах южной половины Беларуси наступила полная спелость зерна, здесь проводится массовая уборка. Налив зерна продолжается у яровой пшеницы и местами в северо-восточной части республики у ярового ячменя. Влажность зерна колосовых культур в основном повышенная. Только в ряде районов южной части страны влажность зерна близка к кондиционной.

В ближайшее время ожидаемые кратковременные дожди будут сдерживать созревание зерновых культур и просыхание зерна, а также темпы уборочных работ. Влажность убираемого зерна будет преимущественно выше кондиционной.

▪ Размещено 24.07.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35392

В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся

В истекший период (21-23 июля) на реках отмечались колебания уровней воды. На Днепре у г. Жлобин и г. Речица улучшились условия для работы речного транспорта, а на Березине у г. Бобруйск уровень воды опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство. На притоке Сожа реке Остер у д. Ходунь уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму.

По состоянию на 24 июля на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-21 см. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно и Березине у г. Бобруйск. Температура воды несколько понизилась и составляет в реках 12-23°С, в водоемах 16-22°С.

В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся, температура воды существенно не изменится.

▪ Размещено 24.07.2020 | гидрологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35391

Внимание!

25 июля (суббота) в отдельных районах республики ожидаются грозы

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 24.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35390

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 июля

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем составит +19..+25°C.

В Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +9..+12°C, днем +20..+22°C, вечером +14..+17°C.

▪ Размещено 24.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35389

Прогноз погоды по республике на 24-26 июля

24 июля погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная - днем +19..+25°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – существенно не изменится.

25 июля погода на территории Беларуси будет находиться под влиянием атмосферного фронта и теплых неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем от +20°С по северу до +29°С по югу страны.

26 июля погоду в основном будет формировать область пониженного атмосферного давления, по юго-востоку страны сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+17°С, днем +20..+27°С, по югу до +29°С.

▪ Размещено 23.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35388

В истекшие сутки местами по Брестской области воздух охлаждался до +5..+6°С

В истекшие сутки наблюдалась прохладная погода со среднесуточной температурой +13..+19°С, что на 1-5°С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем составила +18..+23°С, минимальная – прошедшей ночью была +7..+11°С, местами по Брестской области воздух охлаждался до +5..+6°С.

Днем по северной половине, ночью местами по стране прошли кратковременные дожди различной интенсивности. В дневные часы в отдельных районах по северу республики отмечались грозы, местами усиливался ветер порывами до 12-18 м/с.

▪ Размещено 23.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35387

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 июля

Переменная облачность. Местами по республике кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +17..+23°C.

Сегодня в Минске: переменная облачность. Местами по городу возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +11..+13°C, днем +18..+20°C, вечером +14..+16°C.

▪ Размещено 23.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35386

Внимание!

Днем 23 июля (четверг) местами по республике ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 22.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35385

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 22 июля (среда), в период с 15 ч. до 21 ч. по северо-западной половине республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 22.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35384

Прогноз погоды по Беларуси на 23-25 июля

23 июля погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, в южных районах скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью местами по Витебской области, днем преимущественно по северной половине республики кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная - днем +17..+23°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем будет слабо падать.

24 июля погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в умеренно теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +6..+12°С, днем +18..+25°С.

25 июля погоду в Беларуси обусловят атмосферные фронты и теплые неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +22..+29°С, по северу +19..+21°С.

▪ Размещено 22.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35381

Ожидаемые кратковременные дожди должны пополнить запасы влаги в почве

Из-за дефицита осадков во второй декаде июля влагозапасы в почве уменьшились. По результатам инструментального определения влажности почвы, на большинстве наблюдательных участков под картофелем, корнеплодами, кукурузой и травами запасы продуктивной влаги в полуметровом слое почвы оставались хорошими. Из-за неравномерного распределения осадков местами на юго-востоке страны, в отдельных районах Гродненской и Брестской областей, на крайнем юго-западе Витебской области, преимущественно под картофелем, отмечались низкие запасы продуктивной влаги. По данным метеостанций Гомель и Лынтупы пахотный и полуметровый слои почти полностью иссушены.

В ближайшее время ожидаемые кратковременные дожди должны пополнить запасы влаги в почве. Достаточная влагообеспеченность на фоне невысоких температур будет способствовать формированию и росту клубней картофеля, корнеплодов, отрастанию трав после укоса.

▪ Размещено 22.07.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35380

В истекшие сутки днем на большей части территории прошли кратковременные дожди

В истекшие сутки наблюдалась умеренно теплая погода со среднесуточной температурой +17..+21°С, что в основном около климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от +21°С по северо-западу до +28°С по юго-востоку, минимальная – прошедшей ночью в основном была +10..+15°С, в отдельных районах республики воздух охлаждался до +8..+9°С.

Днем на большей части территории, ночью в крайних восточных районах страны прошли кратковременные дожди различной интенсивности. В дневные часы местами по республике отмечались грозы, усиливался ветер порывами до 12-17 м/с.

▪ Размещено 22.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35379

Прогноз погоды на день 22 июля

Переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +17..+23°С. В Минске: местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Температура воздуха утром +12..+14°С, днем +18..+20°С, вечером +16..+18°С.



▪ Размещено 22.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35377

Прогноз погоды на 22-24 июля. Похолодает

22 июля (среда) погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы, лишь ночью по востоку страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Ночью местами по Витебской, Могилевской и Гомельской областям, а днем по северной половине республики кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная - днем +17..+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

23 июля (четверг) республика в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладном воздухе северных широт, по северу страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Местами,преимущественно по северу страны, кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +7..+12°С, днем +16..+23°С.

24 июля (пятница) погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северу страны еще скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны местами возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +6..+11°С, местами до +13°С, днем +18..+25°С.

▪ Размещено 21.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35376

Внимание!

Днем 22 июля (среда) местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах по северной половине республики - грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 21.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35375

В истекшие сутки наблюдалась умеренно теплая погода

В истекшие сутки наблюдалась умеренно теплая погода со среднесуточной температурой +17..+23°С, что в основном около климатической нормы, по западу на 3–4°С выше нее. Максимальная температура воздуха вчера составила +24..+30°С, минимальная – прошедшей ночью была +12..+17°С, в отдельных районах по восточной половине республики воздух охлаждался до +10..+11°С.

Днем местами, ночью по западной половине страны прошли кратковременные дожди, в отдельных районах отмечались грозы, днем при грозах усиливался ветер порывами до12-15 м/с.

▪ Размещено 21.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35374

Внимание!

Днем 21 июля (вторник) местами по республике ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 21.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35373

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 июля.

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +21..+26°С, по юго-востоку до +28°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха утром +16..+18°С, днем +22..+24°С, вечером +17..+19°С.



▪ Размещено 21.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35372

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 20 июля (понедельник), в период с 16 ч. до 21 ч. по юго-западной половине республики во многих районах, на остальной территории местами ожидаются грозы.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 20.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35370

Прогноз погоды по республике на 21-23 июля

21 июля (вторник) погодные условия в Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет отмечаться слабый туман. Ветер ожидается ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит +10..+16°С, по юго-западу будет до +18°С; днем +21..+26°С, по юго-востоку воздух прогреется до +28°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

22 июля (среда) погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.Ожидается переменная облачность. Ночью в восточных районах, днем местами, преимущественно по северной половине страны, пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит +7..+14°С, днем +16..+23°С.

23 июля (четверг) республика в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладном воздухе северных широт, по северу страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по северу страны местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью составит +7..+12°С, днем +16..+23°С.

▪ Размещено 20.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35369

До конца текущей недели на реках будут отмечаться колебания уровней воды

По состоянию на 20 июля рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-37 см отмечается на Западной Двине, Вилии у д. Стешицы, Днепре на участке Орша – Речица и Соже на участке Кричев – Славгород. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Немане, Западном Буге, Березине и Припяти наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-9 см за сутки.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Жлобин и г. Речица. Температура воды повысилась и составляет в реках 14-25°С, в водоемах 21-24°С.

До конца текущей недели на реках будут отмечаться колебания уровней воды. На Днепре у г. Лоев и Березине у г. Бобруйск уровни воды опустятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.

▪ Размещено 20.07.2020 | гидрологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35368

Максимальная температура воздуха вчера днем в основном была +23..+29°С

В истекшие сутки преобладала облачная с прояснениями погода. Днем преимущественно по северо-востоку, ночью местами прошли кратковременные дожди различной интенсивности. В отдельных районах отмечались грозы, днем при грозах усиливался ветер порывами до 12-15 м/с. В ночные и утренние часы местами сгущались непродолжительные туманы.

Максимальная температура воздуха вчера днем в основном была +23..+29°С, местами по северо-востоку она составила +21..+22°С, минимальная – прошедшей ночью находилась в пределах от +10°С до +17°С, в отдельных районах республики воздух охлаждался до +8..+9°С. Среднесуточная температура воздуха за 19 июля составила +15..+23°С, что в основном на 1 -4°С выше климатической нормы, в северо-восточных районах на 1-3°С ниже нее.

▪ Размещено 20.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35367

Внимание!

21 июля (вторник) ночью в отдельных районах Брестской и Гродненской областей, утром и днем местами по республике ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 20.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35366

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 июля

Переменная облачность. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +23 до +29 °С. В Минске: местами по городу пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Температура воздуха утром +14..+16°С, днем +24..+26 °С, вечером +18..+20°С.

▪ Размещено 20.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35365

Внимание!

ВНИМАНИЕ! Утром и днем 20 июля (понедельник) местами по республике ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 19.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35364

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 июля

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем +23.. +29°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +14..+16°С, днем +24..+26 °С, вечером +17..+19°С.

▪ Размещено 19.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35363

Внимание!

Днем 19 июля (воскресенье) по северо-востоку республики местами ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 18.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35362

Прогноз погоды на день 18 июля

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +23..+29°C.

В Минске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +15..+17°C, днем +25..+27°C, вечером +19..+21°C.



▪ Размещено 18.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35361

Прогноз погоды на 18-20 июля. В выходные преимущественно без осадков

18 июля погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, местами +8..+10°С, максимальная - днем +23..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

19 июля Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь в северо-восточных районах страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +23..+29°С.

20 июля погоду в стране обусловит теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем +22..+29°С.

▪ Размещено 17.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35360

Складываются благоприятные погодные условия для созревания и просыхания зерна

По последним данным наблюдений у озимых зерновых культур на основных массивах началось созревание – отмечена восковая спелость. По сведениям отдельных метеостанций в Гомельской и в Брестской областях у озимой ржи наступила полная спелость зерна. Созревание озимых началось на одну-две недели позже, чем в прошлом году. Невысокий температурный режим и достаток влаги в почве продлили период налива зерна: продолжительность периода от молочной до восковой спелости у озимых культур составляет в основном около двух-трех недель. Это должно благоприятно отразиться на полновесности колоса. Влажность зерна на наблюдательных участках, где идет созревание, еще повышенная. На основных массивах отмечено созревание озимого рапса, в хозяйствах идет его уборка.

В ближайшее время на большей территории республики будут складываться вполне благоприятные погодные условия для созревания и просыхания зерна, проведения уборочных работ.

▪ Размещено 17.07.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35359

В истекшие сутки температура воздуха была около климатической нормы

В истекшие сутки отмечалась умеренно теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +15..+20°С, что в основном около климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от +20°С по востоку до +27°С по юго-западу страны, минимальная – прошедшей ночью составила +8..+14°С.

По западу страны в отдельных районах прошли дожди различной интенсивности, отмечались грозы.

▪ Размещено 17.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35358

Внимание!

В дневные часы 17 июля (пятница) местами по Брестской, Гродненской и Гомельской областям ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 17.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35357

Переменная облачность. Местами по Гродненской, Брестской и Гомельской областям кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +22..+28°C. В Минске без осадков. Температура воздуха в утренние часы +10 +13, днем +23 +25°C, вечером +16..+19°C.

▪ Размещено 17.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35356

Прогноз погоды на 17-19 июля

17 июля погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-западной половине страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью местами по Брестской и Гродненской областям, днем и в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная - днем +22..+28°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

На предстоящие выходные, 18 и 19 июля, Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь в юго-западных районах, а днем 19 июля и по крайнему северо-востоку страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Ожидается: 18 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7..+14°С, по юго-западу до +16°С, днем +22..+28°С.

19 июля переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской и Витебской областей кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°С, по юго-западу до +16°С, днем +23..+29°С.

▪ Размещено 16.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35355

В истекшие сутки сохранялась прохладная погода

В истекшие сутки сохранялась прохладная погода, со среднесуточной температурой воздуха +12..+19°С, что на 1-6°С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от +13°С по востоку Могилевской области до +26°С по юго-западу Брестской области, минимальная – прошедшей ночью в основном была +9..+13°С, местами воздух охлаждался до +6..+8°С.

В дневные часы по востоку страны прошли дожди различной интенсивности, в отдельных районах усиливался ветер порывами до 13-17 м/с.

▪ Размещено 16.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35354

Внимание!

17 июля (пятница) ночью местами по Брестской и Гродненской областям, днем и в отдельных районах Гомельской области ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 16.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35353

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 июля.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по юго-западу страны кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +20..+26°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +12..+14°С, днем +22..+24 °С, вечером +17..+19°С.



▪ Размещено 16.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35352

Прогноз погоды на 16-18 июля

16 июля погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по юго-западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная - днем +20..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

17 июля ночью по юго-западу, днем по юго-западной половине страны погоду будет формировать фронтальный раздел и неустойчивые воздушные массы, на остальной территории сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу, днем преимущественно по юго-западной половине страны местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +21..+27°С.

18 июля Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь в южных и юго-западных районах страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по югу и юго-западу страны местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем +22..+27°С.

▪ Размещено 15.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35351

В южной половине Беларуси у льна наступила ранняя желтая спелость семян

В конце июня и в первой декаде июля метеостанциями республики выборочно проведено обследование посевов льна. По его результатам средняя высота льна в этом году больше, чем в прошлом, только в Гродненской области близка к прошлогодней. Из-за сильных дождей и ветра отмечено среднее, местами в Могилевской области сильное полегание льна. В Чаусском и Могилевском районах в пониженных местах наблюдается частичное вымокание посевов. Визуальные оценки состояния льна-долгунца хорошие и удовлетворительные, местами в Брестской области – отличные. Засоренность посевов в основном слабая.

По последним данным в южной половине Беларуси у льна наступила ранняя желтая спелость семян, на остальной территории наблюдается зеленая спелость семян, началась уборка. Фаза ранней желтой спелости считается оптимальным сроком уборки льна. Вытеребленные в это время стебли имеют достаточно гибкое и прочное волокно.

▪ Размещено 15.07.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35350

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане, Днепре, Соже

В истекший период (11-14 июля) на реках наблюдались колебания уровней воды. На Западной Двине у г. Витебск и Соже у г. Кричев улучшились условия для работы речного транспорта.

В настоящее время на Западной Двине на участке Сураж – Полоцк, Немане у г. Столбцы, Днепре на участке Орша – Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, отдельных их притоках, а также некоторых притоках Западного Буга и Припяти отмечается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-17 см. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Вилии и Припяти наблюдается спад уровней воды и ровный их ход.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин и г. Речица, Соже у г. Славгород.

Температура воды понизилась и составляет в реках 14-22°С, в водоемах 18-21°С.

В ближайшие дни на большинстве рек страны будет наблюдаться спад уровней воды и ровный их ход. На Днепре у г. Лоев уровень воды достигнет отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

▪ Размещено 15.07.2020 | гидрологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35349

Максимальная температура воздуха вчера днем составила +17..+23°С

В истекшие сутки сохранялась прохладная погода, со среднесуточной температурой воздуха +14..+18°С, что на 1-5°С ниже климатической нормы. По северо-востоку прошли дожди различной интенсивности.

Максимальная температура воздуха вчера днем составила +17..+23°С, минимальная – прошедшей ночью в основном была +10..+15°С, местами по западной половине республики воздух охлаждался до +7..+9°С.

По востоку страны в отдельных районах усиливался ветер порывами 13-16 м/с.

▪ Размещено 15.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35348

Внимание!

Днем 16 июля (четверг) по юго-западу республики местами ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 15.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35347

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 июня

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по востоку пройдут дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер северо-западный умеренный, по востоку порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем будет находиться в пределах от +13°C по востоку до +25°C по западу страны.

В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +13..+16°C, днем +20..+22°C, вечером +15..+18°C

▪ Размещено 15.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35346

Внимание!

15 июля (среда) по востоку республики местами сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 14.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35345

Прогноз погоды по республике на 15-17 июля

15 июля во многих регионах Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь по востоку страны погоду будет формировать малоподвижный фронтальный раздел. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по востоку дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная - днем от +13°С по востоку до +25°С по западу страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

16 июля погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем в юго-западных районах республики скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу республики кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+13°С, днем +20..+26°С.

17 июля ночью по юго-западу, днем по юго-западной половине страны погоду будет формировать фронтальный раздел и неустойчивые воздушные массы, на остальной территории сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью по юго-западу, днем преимущественно по юго-западной половине страны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8..+15°С, днем - +20..+27°С.

▪ Размещено 14.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35344

В северо-восточной половине республики погода будет способствовать просыханию переувлажненных почв

По результатам инструментального определения влажности почвы, запасы продуктивной влаги в полуметровом слое почвы преобладают хорошие. В северо-восточном и центральном регионах страны на тяжелых по механическому составу почвах расширились площади с переувлажнением. В ряде районов республики из-за интенсивных дождей наблюдается полегание зерновых, льна, рапса.

Вместе с тем из-за неравномерного распределения осадков в некоторых районах страны на легких почвах влагозапасы удовлетворительные. Местами на юго-западе Могилевской и Витебской областей под зерновыми культурами по-прежнему сохранялись низкие запасы влаги.

В ближайшее время, в северо-восточной половине республики ожидаемая преимущественно без осадков, погода будет способствовать просыханию переувлажненных почв.

▪ Размещено 14.07.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35343

В истекшие сутки сохранялась прохладная погода

В истекшие сутки сохранялась прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха +13..+16°С, что на 2-6°С ниже климатической нормы.

Днем по востоку республики прошли небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны сгущались непродолжительные туманы.

Максимальная температура воздуха вчера днем составила +18..+22°С, минимальная – прошедшей ночью в основном была +8..+13°С, местами воздух охлаждался до +6..+7°С.

▪ Размещено 14.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35342

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 июля.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по востоку кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +17..+23°C.

В Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +12..+14°C, днем +20..+22°C, вечером +17..+20°C.

▪ Размещено 14.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35341

Прогноз погоды по Беларуси на 14-16 июля

14 июля большая частьтерритории Беларуси будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сушественных осадков по стране не ожидается. Лишь по востоку республики, где скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем по востоку порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью опустится до +6..+12°С, максимальная - днем будет находиться в пределах +17..+23°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

15 июля в Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по востоку страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в крайних восточных районах возможен кратковременный дождь. Ночью и утром по западу слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью опустится до +7..+13°С, максимальная - днем составит +16..+23°С, по юго-западу воздух прогреется до +25°С.

16 июля в Беларуси сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем в юго-западных районах республики скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная - днем +20..+27°С.

▪ Размещено 13.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35340

Внимание!

В дневные часы 14 июля (вторник) местами по востоку республики ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 13.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35339

Вчера на большей части территории прошли дожди

В истекшие сутки наблюдалась прохладная погода, со среднесуточной температурой воздуха +13..+19°С, что на 1-5°С ниже климатической нормы.

Днем на большей части территории, ночью преимущественно по востоку республики, прошли кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны сгущались непродолжительные туманы.

Максимальная температура воздуха вчера днем составила +14..+21°С, минимальная – прошедшей ночью находилась в пределах от +6°С по северо-востоку до +13°С по юго-востоку республики.

▪ Размещено 13.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35338

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 июля.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по востоку страны пройдут дожди. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +15°С до +21°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +10..+12°С, днем +18..+20 °С, вечером +14..+16°С.

▪ Размещено 13.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35337

Внимание!

Днем 12 июля (воскресенье) по юго-востоку страны местами ожидаются грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 12.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35336

Прогноз погоды по республике на день 12 июля

Преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, по юго-востоку местами грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +13.. +19°C, по юго-востоку +20.. +25°C, местами +26.. +28°C.

В Минске: временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха утром +12..+14°C, днем +14..+16°C, вечером +12.. +14°C.

▪ Размещено 12.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35335

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Ночью и утром 12 июля (воскресенье) по юго-востоку республики ожидаются грозы и сильные дожди.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 11.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35333

Прогноз погоды на день 11 июля

Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, по юго-восточной половине грозы, местами град и сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный, умеренный до порывистого, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха +20..+26°С, по юго-востоку +27.. +32°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха утром +17..+19°С, днем +23..+25 °С, вечером +16..+18°С.



▪ Размещено 11.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35332

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Сегодня, 10 июля (пятница), в период с 17 до 23 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Сегодня, 10 июля (пятница), в Минске в период с 17 до 22 часов в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.



Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 10.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35329

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Днем 11 июля (суббота) по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с; на большей части Гомельской и Могилевской областей максимальная температура воздуха достигнет +30+32.



Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 10.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35328

Прогноз погоды на 11-13 июля. Погодные условия будут определять атмосферные фронты

11 июля погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью местами, днем по юго-восточной половине прогремят грозы, при грозах в отдельных районах ожидаются град и сильные ливни. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +27..+32°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

12 июля погоду в Беларуси обусловит контрастный атмосферный фронт, который сместится с территории Карпат. Вслед за ним на территорию Беларуси начнет поступать холодная воздушная масса северных широт. Ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории республики пройдут дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная - днем +13..+20°С; по юго-востоку она составит ночью +16..+19°С, днем +21..+28°С.

13 июля погоду будет определять холодный атмосферный фронт, смещающийся с центральных районов на восток страны. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно в центральных и восточных районах, днем по востоку страны пройдут дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная - днем +15..+22°С.

▪ Размещено 10.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35326

На отдельных участках рек будут отмечаться небольшие подъемы уровней воды

В истекший период (7-9 июля) на большинстве рек наблюдался спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Речица уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

В настоящее время на реках преобладает спад уровней воды и ровный их ход. Небольшой (1-11 см за сутки) рост уровней воды отмечается на большем протяжении Березины, отдельных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Сожа и Припяти.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин и г. Речица, Соже у г. Кричев и г. Славгород.

Температура воды в реках и водоемах понизилась и составляет 19-22°С в водоемах; 14-22°С в бассейнах рек Вилии, Немана и Березины; 17-24°С в бассейнах рек Западной Двины, Днепра, Сожа, Припяти и Западного Буга.

В ближайшие дни на отдельных участках рек будут отмечаться небольшие подъемы уровней воды.

▪ Размещено 10.07.2020 | гидрологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35325

Температура воздуха за истекшие сутки была на 1-4°С ниже климатической нормы

В истекшие сутки сохранялась прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха +13..+17°С, что на 1-4°С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем была +19..+23°С, минимальная – прошедшей ночью находилась в пределах от +5°С по северу до +16°С по юго-западу страны.

Днем местами, ночью по западу страны прошли кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах республики усиливался ветер порывами до 15 м/с.

▪ Размещено 10.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35324

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 июля

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +19..+24°C, по югу +25..+28°C.

В Минске облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90 %), возможна гроза. Ветер южный порывистый. Температура воздуха утром +13..+15°C, днем +21..+23°C, вечером +19..+21°C.



▪ Размещено 10.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35323

Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 июля

10 июля ночью по западу, утром и днем на большей части территории Беларуси погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, по западу +13..+15°С, максимальная - днем +19..+24°С, по югу воздух прогреется до +25..+28°С. Атмосферное давление будет падать.

11 июля скажется влияние фронтальных разделов от циклона с центром над Ленинградской областью. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный порывистый, утром и днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем от +19°С по северо-западу до +32°С по юго-востоку.

12 июля через территорию Беларуси ожидается перемещение холодного атмосферного фронта, вслед за которым с северо-запада Европы начнет распространяться холодная воздушная масса. Преимущественно облачная погода. На большей части территории республики пройдут дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, днем +13..+20°С; по юго-востоку страны ночью +16..+19°С, максимальная днем +21..+28°С.

▪ Размещено 09.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35322

Внимание!

Утром и днем 10 июля (пятница) местами по стране ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы в отдельных районах – грозы.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 09.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35321

Температурный режим в ближайшее время замедлит развитие кукурузы

Агрометеорологические условия для роста и развития кукурузы в нынешнем году складываются неоднозначно. Пониженный температурный режим весной сдерживал появление всходов и дальнейшее развитие данной культуры. В июне и в начале июля преобладание теплой погоды и на большинстве площадей достаток почвенной влаги способствовали нарастанию зеленой массы. Накопившаяся сумма эффективных температур выше +10°С за период с мая по 8 июля уступает показателям прошлого года. По последним данным у кукурузы продолжается листообразование. В развитии кукурузы наблюдается отставание от прошлогодних сроков. При этом визуальные оценки состояния посевов на наблюдаемых полях в основном хорошие.

Проходящие дожди поддерживают достаточную влагообеспеченность растений. Однако, в ближайшее время преобладающий температурный режим ожидается ниже оптимального для формирования урожая кукурузы, что вновь замедлит развитие этой теплолюбивой культуры.

▪ Размещено 09.07.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35320

В истекшие сутки наблюдалась прохладная погода

В истекшие сутки наблюдалась прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха +13..+17°С, что на 1-5°С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем была +19..+22°С, минимальная – прошедшей ночью находилась в пределах +7..+12°С.

Местами, а днем во многих районах Витебской, Гродненской и Брестской областей, прошли дожди. В дневные часы местами усиливался ветер порывами до 12-18 м/с. Утром кое-где сгущались непродолжительные туманы.

▪ Размещено 09.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35319

Прогноз погоды по Беларуси на день 9 июля

Переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +16 °С до +22 °С. В Минске: местами по городу небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Температура воздуха утром +12..+14°С, днем +18..+20 °С, вечером +14..+16°С.

▪ Размещено 09.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35318

Прогноз погоды по республике на 9-11 июля

9 июля погодные условия в стране будет определять прохладная, влажная воздушная масса с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная - днем +16..+22°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

10 июля на территорию Беларуси переместится очередной фронтальный раздел с Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, по юго-западу до +15°С, максимальная - днем +17..+23°С, по югу страны воздух прогреется до +27°С.

11 июля скажется влияние фронтальных разделов от циклона с центром над Балтийским морем. Ожидается облачная с прояснениями погода.На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная - днем составит от +20°С по северо-западу до +32°С по юго-востоку страны.

▪ Размещено 08.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35317

Среднесуточная температура воздуха за 7 июля составила +15..+22°С

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине страны прошли дожди различной интенсивности. В дневные часы местами отмечались грозы, сильные ливни.

Максимальная температура воздуха вчера днем была +17..+21°С, местами по юго-востоку республики воздух прогревался до +24..+30°С, минимальная – прошедшей ночью находилась в пределах +8..+14°С. Среднесуточная температура воздуха за 7 июля составила +15..+22°С, что в основном около климатической нормы.

▪ Размещено 08.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35315

Прогноз погоды на день 8 июля

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +16..+22°C. В Минске во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Температура воздуха утром +11..+13°C, днем +18..+20°C, вечером +14..+16°C.

▪ Размещено 08.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35314

Прогноз погоды на 8-10 июля

8 июля погодные условия в Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по восточной половине, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная - днем +16..+22°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

9 июля погодные условия в стране будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер западный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная - днем от +16°С по северу до +23°С по югу страны.

10 июля Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, днем в западных регионах скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами по Брестской области, утром и днем преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная - днем +18..+25°С, по югу страны воздух прогреется до +27°С.

▪ Размещено 07.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35313

На большей территории республики продолжается налив зерна

По последним данным наблюдений у озимых зерновых культур на большей территории республики продолжается налив зерна, в некоторых районах южных областей началось созревание. Развитие озимых зерновых культур в основном на неделю-полторы отстает от прошлогодних сроков. По сведениям ряда метеостанций интенсивные дожди с ветром привели к полеганию посевов.

Ожидаемый в ближайшее время невысокий температурный режим на фоне достаточных и повышенных запасов почвенной влаги будет способствовать увеличению продолжительности налива зерна и формированию полновесного колоса.

▪ Размещено 07.07.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35312

В истекшие сутки отмечалась неустойчивая погода

В истекшие сутки отмечалась неустойчивая погода. Днем преимущественно по западной половине, ночью на большей части территории страны прошли дожди различной интенсивности. В ночные часы местами наблюдались сильные ливни (МС Слуцк 52 мм). Местами по стране прогремели грозы, при грозах наблюдалось шквалистое усиление ветра порывами до 15-16 м/с.

Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах от +23°С по северу до +31°С по юго-востоку страны, минимальная – прошедшей ночью была +12..+20°С. Среднесуточная температура воздуха за 6 июля составила +20..+24°С, что на 2-6°С выше климатической нормы.

▪ Размещено 07.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35311

Прогноз погоды на день 7 июля

Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. В юго-восточных районах грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +16.. +22°С, в юго-восточных районах +23.. +28°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха утром +14..+16°С, днем +16..+18°С, вечером +14..+16°С.



▪ Размещено 07.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35310

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Сегодня днем, 6 июля (понедельник), в период с 15 до 21 ч. по северо-западной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений в течение ночи 7 июля (вторник) распространится на большую часть страны, в дневные часы грозы и местами сильные ливни сохранятся в юго-восточных районах.

В дневные часы 6 июля (понедельник) в юго-восточных районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32 градусов.

Сегодня днем, 6 июля (понедельник), в Минске в период с 18 до 21 ч. ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В течение ночи 7 июля (вторник) сохранится гроза, при грозе в отдельных районах города сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 06.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35308

Прогноз погоды по Беларуси на 7-9 июля

7 июля погодные условия в стране будет определять атмосферный фронт, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди. Ночью во многих районах, днем по юго-востоку прогремят грозы. При грозах местами ожидаются сильные ливни. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, ночью в отдельных районах шквалистое усиление. Температура воздуха минимальная ночью от +12°С по северо-западу до +19°С по юго-востоку страны; максимальная - днем составит +16..+22°С, в юго-восточных районах воздух прогреется до +23..+28°С. Атмосферное давление будет расти.

8 июля погоду в республике будут формировать прохладная воздушной масса и малоактивные атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по востоку, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная - днем +17..+22°С.

9 июля скажется влияние неустойчивой прохладной воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная - днем +17..+22°С.

▪ Размещено 06.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35307

В ближайшие дни на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды.

В настоящее время рост уровней воды с интенсивностью 1-6 см за сутки наблюдается на Припяти, Днепре на участке Орша – Могилев, Березине на участке Борисов – Бобруйск и Соже на участке Кричев – Славгород. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине, Немане, Вилии и Западном Буге отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-18 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и г. Жлобин, Соже у г. Кричев и г. Славгород.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 17°С до 26°С.

В ближайшие дни на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды.

▪ Размещено 06.07.2020 | гидрологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35305

В истекшие сутки температура воздуха была на 1-6°С выше климатической нормы

В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +18..+23°С, что на 1-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем была +23..+29°С, минимальная – прошедшей ночью находилась в пределах +14..+21°С.

Местами по северо-западу страны прошли небольшие кратковременные дожди.

▪ Размещено 06.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35304

Прогноз погоды по Беларуси на день 6 июля

Переменная облачность. Утром и днем по северо-западной половине страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +24.. +30°С. В Минске: кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха утром +20..+22°С, днем +25..+27°С, вечером +20..+22°С.

▪ Размещено 06.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35303

ВНИМАНИЕ!

6 июля (понедельник) утром и днем по северо-западной половине страны местами ожидаются грозы. В дневные часы в отдельных районах Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет +30.

▪ Размещено 05.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35302

Прогноз погоды по республике на день 5 июля

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-западу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +29°C. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +14..+17°C, днем +25..+27°C, вечером +21..+24°C.

▪ Размещено 05.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35301

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 июля

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в юго-восточных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +22..+28°C.

В Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха утром +18..+20°C, днем +24..+26°C, вечером +23..+25°C.

▪ Размещено 04.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35300

Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях!

4 июля (суббота) по юго-востоку республики во многих районах ожидаются грозы, ночью и утром местами сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 03.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35298

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 июля

Облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди с грозами, по юго-восточной половине местами сильные дожди и град. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха +21.. +26°С, по юго-востоку +27..+31°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков 70-80%), местами по городу гроза. Температура воздуха утром +17..+19°С, днем +21..+23°С, вечером +17..+19°С.



▪ Размещено 03.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35297

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Утром и днем 3 июля (пятница) во многих районах республики ожидаются грозы. В дневные часы при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине в отдельных районах сильные дожди и град.

Днем 3 июля (пятница) в Минске ожидается гроза, местами по городу сильные дожди.



Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 02.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35296

Прогноз погоды по Беларуси на 3-5 июля

3 июля погодные условия в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт, юго-восточные районы страны останутся в теплой воздушной массе южных широт. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди, днем по юго-восточной половине в отдельных районах ожидаются сильные дожди, град. Ночью местами, утром и днем во многих районах грозы. Утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах ночью порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная - днем +20..+26°С, по юго-востоку она составит +27..+31°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

4 июля ночью погоду будет определять активная фронтальная система. В дневные часы западная часть республики окажется в области повышенного атмосферного давления, по юго-востоку республики сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории республики, днем, преимущественно по юго-востоку, пройдут кратковременные дожди. В юго-восточных районах местами прогремят грозы, ночью ожидаются сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +12°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку страны, максимальная - днем +21..+27°С.

5 июля погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку ночью сохранится влияние атмосферного фронта, а днем северо-западные районы окажутся под влиянием неустойчивой воздушной массы поступающей с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем в северо-западных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, по юго-востоку до +18°С, максимальная - днем +23..+29°С.

▪ Размещено 02.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35295

Запасы влаги в почве будут увеличиваться

Проходящие дожди на большей части территории республики поддерживают достаточные запасы почвенной влаги. По результатам инструментального определения влажности почвы, на преобладающей территории республики запасы продуктивной влаги в полуметровом слое почвы хорошие. В ряде районов, где в июне прошли наиболее интенсивные дожди, сохраняется переувлажнение.

Из-за неравномерного распределения осадков по территории республики на востоке Гомельской, в южных районах Минской, местами на юго-западе Могилевской и Витебской областей на момент определения влажности сохранялись низкие запасы влаги. Прошедшие в последние дни на юго-востоке страны дожди пополнили здесь содержание почвенной влаги. Из-за ожидаемых в ближайшее время дождей запасы влаги в почве будут увеличиваться.

▪ Размещено 02.07.2020 | агрометеорологи Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35294

В истекшие сутки сохранялась теплая погода

В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +17..+22°С, что в основном на 1-5°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем была +22..+28°С, минимальная – прошедшей ночью находилась в пределах +13..+18°С.

Днем по северу, ночью по северо-западной половине республики прошли кратковременные дожди различной интенсивности. В дневные часы местами по стране усиливался ветер порывами до 15 м/с. Ночью и утром в отдельных районах республики отмечались грозы.

▪ Размещено 02.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35293

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Сегодня, 2 июля (четверг), в период с 9 ч. до 15 ч. на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.

Сегодня, 2 июля (четверг), в Минске в период с 10 до 15 ч. ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.

▪ Размещено 02.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35291

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 июля

Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы местами сильные ливни, град. Ветер юго-западный умеренный, при грозах местами шквалистый. Температура воздуха максимальная днем составит +24..+30°C.

В Минске ожидается кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +18..+21°C, днем +25..+27°C, вечером +19..+22°C.

▪ Размещено 02.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35290

Прогноз погоды по Беларуси на 2 - 4 июля

2 июля погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, днем местами ожидаются сильные дожди. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная - днем +24..+30°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

3 июля скажется влияние малоподвижных активных атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. Юго-восточные районы страны останутся в теплой воздушной массе южных широт.Ожидатеся преобладание облачной погоды. Временами пройдут дожди. Местами прогремят грозы, днем пройдут сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная - днем +19..+25°С, по юго-востоку воздух прогреется до +26..+30°С.

4 июля погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся на восток республики.Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории республики, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, ночью ожидаются сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная - днем +20..+26°С; по юго-востоку ночью до +20°С, днем до +28°С.

▪ Размещено 01.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35289

В истекшие сутки сохранялась теплая погода

В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +18..+21°С, что на 1-4°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем была +21..+27°С, минимальная – прошедшей ночью находилась в пределах +11..+17°С. Днем в центральных и восточных районах, ночью местами по республике прошли кратковременные дожди различной интенсивности. В дневные часы по востоку страны прогремели грозы, при грозах отмечались сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 16-18 м/с.

▪ Размещено 01.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35288

Внимание!

2 июля (четверг) в отдельных районах республики ожидаются грозы. Днем местами сильные дожди, в отдельных районах по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

Желтый уровень опасности.

▪ Размещено 01.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35287

Прогноз погоды по республике на день 1 июля

Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +20.. +25°C, по югу до +27°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +18.. +21°C, днем +22.. +24°C, вечером +19.. +22°C.

▪ Размещено 01.07.2020 | cиноптики Белгидромета | адрес новости: http://www.pogoda.by/news/?page=35286