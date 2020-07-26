Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 июля. Переменная облачность. По юго-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +29 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Температура воздуха утром +15..+17°С, днем +25..+27°С, вечером +20..+22°С.

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▪ Опубликовано 26.07.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35401 | Новости в RSS.

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