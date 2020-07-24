Прогноз погоды по Беларуси на 25-27 июля

25 июля ночью погодные условия будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Западной Европы. Поэтому ожидается увеличение облачности. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная - днем +20..+26°С, в южных районах +27..+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

26 июля по юго-востоку страны сохранится влияние фронтального раздела, по северо-западной половине республики погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно по юго-востоку республики, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью и утром слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+17°С, днем +21..+27°С, по юго-востоку до +29°С.

27 июля погодные условия в основном будет определять система фронтальных разделов, смещающихся с Карпат. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в основном по южной половине, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем от +21°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку республики.