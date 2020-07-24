В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся

В истекший период (21-23 июля) на реках отмечались колебания уровней воды. На Днепре у г. Жлобин и г. Речица улучшились условия для работы речного транспорта, а на Березине у г. Бобруйск уровень воды опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство. На притоке Сожа реке Остер у д. Ходунь уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму.

По состоянию на 24 июля на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-21 см. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно и Березине у г. Бобруйск. Температура воды несколько понизилась и составляет в реках 12-23°С, в водоемах 16-22°С.

В ближайшие дни колебания уровней воды на реках сохранятся, температура воды существенно не изменится.