Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Сегодня, 10 июля (пятница), в период с 17 до 23 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Сегодня, 10 июля (пятница), в Минске в период с 17 до 22 часов в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.



Оранжевый уровень опасности.