Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях
Сегодня, 10 июля (пятница), в период с 17 до 23 часов на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Сегодня, 10 июля (пятница), в Минске в период с 17 до 22 часов в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 10.07.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35329
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».