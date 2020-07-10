Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях
Днем 11 июля (суббота) по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с; на большей части Гомельской и Могилевской областей максимальная температура воздуха достигнет +30+32.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 10.07.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35328
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».