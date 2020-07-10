Прогноз погоды на 11-13 июля. Погодные условия будут определять атмосферные фронты

11 июля погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью местами, днем по юго-восточной половине прогремят грозы, при грозах в отдельных районах ожидаются град и сильные ливни. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +27..+32°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

12 июля погоду в Беларуси обусловит контрастный атмосферный фронт, который сместится с территории Карпат. Вслед за ним на территорию Беларуси начнет поступать холодная воздушная масса северных широт. Ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории республики пройдут дожди. Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная - днем +13..+20°С; по юго-востоку она составит ночью +16..+19°С, днем +21..+28°С.

13 июля погоду будет определять холодный атмосферный фронт, смещающийся с центральных районов на восток страны. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно в центральных и восточных районах, днем по востоку страны пройдут дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная - днем +15..+22°С.