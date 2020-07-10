На отдельных участках рек будут отмечаться небольшие подъемы уровней воды

В истекший период (7-9 июля) на большинстве рек наблюдался спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Речица уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

В настоящее время на реках преобладает спад уровней воды и ровный их ход. Небольшой (1-11 см за сутки) рост уровней воды отмечается на большем протяжении Березины, отдельных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Сожа и Припяти.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин и г. Речица, Соже у г. Кричев и г. Славгород.

Температура воды в реках и водоемах понизилась и составляет 19-22°С в водоемах; 14-22°С в бассейнах рек Вилии, Немана и Березины; 17-24°С в бассейнах рек Западной Двины, Днепра, Сожа, Припяти и Западного Буга.

В ближайшие дни на отдельных участках рек будут отмечаться небольшие подъемы уровней воды.