Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 июля

10 июля ночью по западу, утром и днем на большей части территории Беларуси погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ночью ожидается переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, по западу +13..+15°С, максимальная - днем +19..+24°С, по югу воздух прогреется до +25..+28°С. Атмосферное давление будет падать.

11 июля скажется влияние фронтальных разделов от циклона с центром над Ленинградской областью. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный порывистый, утром и днем при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем от +19°С по северо-западу до +32°С по юго-востоку.

12 июля через территорию Беларуси ожидается перемещение холодного атмосферного фронта, вслед за которым с северо-запада Европы начнет распространяться холодная воздушная масса. Преимущественно облачная погода. На большей части территории республики пройдут дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, днем +13..+20°С; по юго-востоку страны ночью +16..+19°С, максимальная днем +21..+28°С.