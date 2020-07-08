Прогноз погоды по республике на 9-11 июля

9 июля погодные условия в стране будет определять прохладная, влажная воздушная масса с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная - днем +16..+22°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

10 июля на территорию Беларуси переместится очередной фронтальный раздел с Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, по юго-западу до +15°С, максимальная - днем +17..+23°С, по югу страны воздух прогреется до +27°С.

11 июля скажется влияние фронтальных разделов от циклона с центром над Балтийским морем. Ожидается облачная с прояснениями погода.На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью местами сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная - днем составит от +20°С по северо-западу до +32°С по юго-востоку страны.