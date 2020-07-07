Прогноз погоды на 8-10 июля

8 июля погодные условия в Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по восточной половине, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная - днем +16..+22°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

9 июля погодные условия в стране будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер западный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная - днем от +16°С по северу до +23°С по югу страны.

10 июля Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, днем в западных регионах скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами по Брестской области, утром и днем преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная - днем +18..+25°С, по югу страны воздух прогреется до +27°С.