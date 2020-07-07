Прогноз погоды на день 7 июля

Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. В юго-восточных районах грозы, местами сильные ливни. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +16.. +22°С, в юго-восточных районах +23.. +28°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха утром +14..+16°С, днем +16..+18°С, вечером +14..+16°С.