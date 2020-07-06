Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Сегодня днем, 6 июля (понедельник), в период с 15 до 21 ч. по северо-западной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений в течение ночи 7 июля (вторник) распространится на большую часть страны, в дневные часы грозы и местами сильные ливни сохранятся в юго-восточных районах.

В дневные часы 6 июля (понедельник) в юго-восточных районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32 градусов.

Сегодня днем, 6 июля (понедельник), в Минске в период с 18 до 21 ч. ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В течение ночи 7 июля (вторник) сохранится гроза, при грозе в отдельных районах города сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.