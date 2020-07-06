Прогноз погоды по Беларуси на 7-9 июля

7 июля погодные условия в стране будет определять атмосферный фронт, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди. Ночью во многих районах, днем по юго-востоку прогремят грозы. При грозах местами ожидаются сильные ливни. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, ночью в отдельных районах шквалистое усиление. Температура воздуха минимальная ночью от +12°С по северо-западу до +19°С по юго-востоку страны; максимальная - днем составит +16..+22°С, в юго-восточных районах воздух прогреется до +23..+28°С. Атмосферное давление будет расти.

8 июля погоду в республике будут формировать прохладная воздушной масса и малоактивные атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по востоку, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная - днем +17..+22°С.

9 июля скажется влияние неустойчивой прохладной воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная - днем +17..+22°С.