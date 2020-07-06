В ближайшие дни на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды.

В настоящее время рост уровней воды с интенсивностью 1-6 см за сутки наблюдается на Припяти, Днепре на участке Орша – Могилев, Березине на участке Борисов – Бобруйск и Соже на участке Кричев – Славгород. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине, Немане, Вилии и Западном Буге отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-18 см.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и г. Жлобин, Соже у г. Кричев и г. Славгород.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 17°С до 26°С.

В ближайшие дни на реках страны будут отмечаться колебания уровней воды.