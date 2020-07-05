Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 5 июля Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-западу страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +29°C. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +14..+17°C, днем +25..+27°C, вечером +21..+24°C.

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▪ Опубликовано 05.07.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35301 | Новости в RSS.

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