Прогноз погоды по Беларуси на день 3 июля

Облачно с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди с грозами, по юго-восточной половине местами сильные дожди и град. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха +21.. +26°С, по юго-востоку +27..+31°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков 70-80%), местами по городу гроза. Температура воздуха утром +17..+19°С, днем +21..+23°С, вечером +17..+19°С.