Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Утром и днем 3 июля (пятница) во многих районах республики ожидаются грозы. В дневные часы при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине в отдельных районах сильные дожди и град.

Днем 3 июля (пятница) в Минске ожидается гроза, местами по городу сильные дожди.



Оранжевый уровень опасности.