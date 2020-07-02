Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях
Утром и днем 3 июля (пятница) во многих районах республики ожидаются грозы. В дневные часы при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, по юго-восточной половине в отдельных районах сильные дожди и град.
Днем 3 июля (пятница) в Минске ожидается гроза, местами по городу сильные дожди.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 02.07.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35296
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».