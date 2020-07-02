Прогноз погоды по Беларуси на 3-5 июля

3 июля погодные условия в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт, юго-восточные районы страны останутся в теплой воздушной массе южных широт. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди, днем по юго-восточной половине в отдельных районах ожидаются сильные дожди, град. Ночью местами, утром и днем во многих районах грозы. Утром слабый туман. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах ночью порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, максимальная - днем +20..+26°С, по юго-востоку она составит +27..+31°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

4 июля ночью погоду будет определять активная фронтальная система. В дневные часы западная часть республики окажется в области повышенного атмосферного давления, по юго-востоку республики сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории республики, днем, преимущественно по юго-востоку, пройдут кратковременные дожди. В юго-восточных районах местами прогремят грозы, ночью ожидаются сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +12°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку страны, максимальная - днем +21..+27°С.

5 июля погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку ночью сохранится влияние атмосферного фронта, а днем северо-западные районы окажутся под влиянием неустойчивой воздушной массы поступающей с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку, а днем в северо-западных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, по юго-востоку до +18°С, максимальная - днем +23..+29°С.