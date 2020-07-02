Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях
Сегодня, 2 июля (четверг), в период с 9 ч. до 15 ч. на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.
Сегодня, 2 июля (четверг), в Минске в период с 10 до 15 ч. ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.
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▪ Опубликовано 02.07.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35291
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