Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Сегодня, 2 июля (четверг), в период с 9 ч. до 15 ч. на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.

Сегодня, 2 июля (четверг), в Минске в период с 10 до 15 ч. ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.