Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 июля Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем составит +24..+30°C. В Минске ожидается кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +18..+21°C, днем +25..+27°C, вечером +19..+22°C.

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▪ Опубликовано 02.07.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35290 | Новости в RSS.

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