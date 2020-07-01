Прогноз погоды по Беларуси на 2 - 4 июля

2 июля погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, днем местами ожидаются сильные дожди. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная - днем +24..+30°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

3 июля скажется влияние малоподвижных активных атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. Юго-восточные районы страны останутся в теплой воздушной массе южных широт.Ожидатеся преобладание облачной погоды. Временами пройдут дожди. Местами прогремят грозы, днем пройдут сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная - днем +19..+25°С, по юго-востоку воздух прогреется до +26..+30°С.

4 июля погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся на восток республики.Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории республики, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, ночью ожидаются сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная - днем +20..+26°С; по юго-востоку ночью до +20°С, днем до +28°С.