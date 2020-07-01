Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 1 июля Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +20.. +25°C, по югу до +27°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +18.. +21°C, днем +22.. +24°C, вечером +19.. +22°C.

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▪ Опубликовано 01.07.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35286 | Новости в RSS.

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