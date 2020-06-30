Прогноз погоды по Беларуси на 1 - 3 июля

1 июля погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +20..+25°С, по югу воздух прогреется до +27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

2 июля погоду в стране обусловят фронтальная система, смещающаяся с юго-запада Европы, и теплая воздушная масса, распространяющаяся с Балканского полуострова. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по северо-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +22..+29°С, по юго-востоку она составит +30..+32°С.

3 июля скажется влияние активных атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы. Юго-восточные страны останутся в теплой воздушной массе южных широт. облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +13°С по северо-западу до +21°С по юго-востоку республики, максимальная днем будет +19..+26°С, в юго-восточных районах +27..+31°С.