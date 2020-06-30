Температура воды в реках 18-26°С, водоемах 22-25°С

По состоянию на 30 июня на реках бассейнов Западного Буга и Припяти сохраняется рост уровней воды с интенсивностью 1-6 см за сутки, спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-15 см наблюдается на Вилии, Днепре и Соже, а на Западной Двине, Немане и Березине отмечаются небольшие колебания уровней воды.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и Соже у г. Кричев.

Температура воды составляет в реках 18-26°С, водоемах 22-25°С.

В ближайшие дни на реках страны будут наблюдаться колебания уровней воды. На Березине у г. Бобруйск и Соже у г. Славгород уровни воды достигнут отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.