Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях
Сегодня, 29 июня (понедельник), в период с 15 до 21 ч. по западу республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений в ближайшие сутки, 30 июня (вторник), распространится на большую часть республики. В утренние и дневные часы, 30 июня (вторник), по Минску ожидается гроза, при грозе усиление ветра порывами до 14 м/с.
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▪ Опубликовано 29.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35279
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