Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

Сегодня, 29 июня (понедельник), в период с 15 до 21 ч. по западу республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Комплекс неблагоприятных явлений в ближайшие сутки, 30 июня (вторник), распространится на большую часть республики. В утренние и дневные часы, 30 июня (вторник), по Минску ожидается гроза, при грозе усиление ветра порывами до 14 м/с.

Оранжевый уровень опасности.