Прогноз погоды по Беларуси на 30 июня - 2 июля

30 июня погодные условия на территории Беларуси будут определять активные фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни. Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +20..+25°С, по юго-востоку страны воздух прогреется до +27°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

1 июля погоду в нашей стране будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в умеренно теплой воздушной массе; в дневные часы по северо-западу республики скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с юга Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +19..+25°С, по югу страны воздух прогреется до +27°С.

2 июля ночью в крайних северо-западных, а днем и в центральных районах республики погоду обусловит фронтальная система, смещающейся с Западной Европы. На территорию Беларуси начнет распространятся теплая воздушная масса с Балканского полуострова. Ожидается облачная с прояснениями погоды. Ночью в крайних северо-западных, а днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+17°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу страны она составит +30..+32°С.