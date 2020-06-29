Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 июня. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами в западных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +24.. +30°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха утром +18..+20°С, днем +27..+29°С, вечером +23..+25°С.

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▪ Опубликовано 29.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35276 | Новости в RSS.

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