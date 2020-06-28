Прогноз погоды на день 28 июня

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, град. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем +23..+29°C.

В Минске кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), гроза. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +17..+19°C, днем +23..+25°C, вечером +20..+22°C.