Метеоновости
Прогноз погоды на день 28 июня
Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, град. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем +23..+29°C.
В Минске кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), гроза. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +17..+19°C, днем +23..+25°C, вечером +20..+22°C.
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▪ Опубликовано 28.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35274 | Новости в RSS.
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