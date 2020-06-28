Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
В период с 9.00 до 15.00 28 июня (воскресенье) на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая деятельность сохранится до конца дня 28 июня.
В Минске в период с 9.00 до 15.00 28 июня (воскресенье) ожидается гроза, которая сохранится до конца дня 28 июня.
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▪ Опубликовано 28.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35272
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