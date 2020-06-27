Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
В период с 22.00 27 июня (суббота) до 4.00 28 июня (воскресенье) на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая деятельность сохранится до конца ночи 28 июня.
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▪ Опубликовано 27.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35270
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