Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

В период с 22.00 27 июня (суббота) до 4.00 28 июня (воскресенье) на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая деятельность сохранится до конца ночи 28 июня.

Оранжевый уровень опасности.