Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
Сегодня, 27 июня (суббота), в период с 15.30 до 19.00 по западу республики ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 27.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35268
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