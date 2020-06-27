Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 27 июня (суббота), в период с 15.30 до 19.00 по западу республики ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.