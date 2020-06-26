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Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 июня
27 июня погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, а днем по западу скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается в основном сухая погода, лишь днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +12..+18°С, днем воздух прогреется до +25..+31°С. Атмосферное давление будет падать.
28 июня под влиянием атмосферных фронтов, перемещающихся с Западной Европы, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19°С, максимальная днем +21..+28°С.
29 июня республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сформированной в теплой неустойчивой воздушной массе; в дневные часы по северо-западу республики скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах Гомельской области, а утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19°С, максимальная днем +23..+29°С.
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▪ Опубликовано 26.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35262 | Новости в RSS.
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