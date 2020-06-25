Прогноз погоды по Беларуси на 26 - 28 июня

26 июня погодные условия в стране будет определять антициклон с центром над территорией Беларуси. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью составит +13..+19°С, максимальная - днем +26..+31°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

27 июня ночью большая часть республики останется в области повышенного атмосферного давления, в дневные часы с территории Польши на западную часть нашей страны переместится фронтальная система. Ожидается переменная облачность. Ночью местами по Брестской области, утром и днем по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная - днем +24..+30°С.

28 июня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздухаминимальная ночью +14..+19°С, максимальная - днем +22..+29°С.