Температура воды в реках и водоемах составляет 17-25°С

В истекший период (20-24 июня) на реках отмечался в основном спад уровней воды, в результате чего на Вилии у д. Стешицы и притоке Сожа реке Остер у д. Ходунь уровни воды опустились ниже отметок выхода воды на пойму. На Западной Двине у г. Витебск ухудшились условия для судоходства, здесь уровень воды опустился ниже опасной низкой отметки.

По состоянию на 25 июня на большинстве рек страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см. На реках бассейнов Западного Буга, Березины и Припяти преобладает рост уровней воды с интенсивностью 1-13 см за сутки.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у г. Витебск и Немане у г. Гродно.

Температура воды в реках и водоемах составляет 17-25°С.

В ближайшие дни существенных изменений в уровенном и термическом режимах рек не ожидается.