Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 июня

25 июня погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, местами она составит +10..+12°С, максимальная днем +24..+29°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

26 июня погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +24..+29°С.

27 июня республика останется в области повышенного атмосферного давления и теплой воздушной массе, в дневные часы в западных районах Беларуси скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с территори и Польши. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по западу страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +24..+30°С.