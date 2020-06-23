Прогноз погоды по Беларуси на 24 - 26 июня

24 июня погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по крайнему юго-западу страны сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами будет сгущаться слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +10°С по северу до +18°С по юго-западу страны, максимальная - днем +22..+27°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

25-26 июня погоду в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная - днем +24..+29°С.