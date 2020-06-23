Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 июня Облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит +19..+25°C. В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром +17..+19°C, днем +22..+24°C, вечером +20..+23°C.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 23 июня»

▪ Опубликовано 23.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35243 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 23 июня».