Прогноз погоды по Беларуси на 23 - 25 июня

23 июня погодные условия в Беларуси в основном будут определять неустойчивая воздушная масса и малоподвижный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы и сильные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная - днем +19..+25°С. Атмосферное давление будет расти.

24-25 июня погоду в стане обусловит область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, лишь в ночные часы 24 июня по крайнему юго-западу Беларуси еще скажется влияние малоактивной фронтальной системы.

24 июня ночью ожидается переменная, днем небольшая облачность. Без осадков, лишь ночью местами по Брестской области пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная - днем +21..+27°С.

25 июня небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер восточной четверти слабый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная - днем +24..+29°С.