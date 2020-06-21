Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 21 июня Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни и град. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра. Максимальная температура воздуха +23.. +29°C, по юго-востоку страны +30.. +31°C. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%), гроза, местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха утром +18.. +21°C, днем +24.. +26°C, вечером +19 ..+22°C.

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▪ Опубликовано 21.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35236 | Новости в RSS.

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