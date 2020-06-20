Метеоновости
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
В дневные часы 21 июня (воскресенье) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31. В дневные часы 21 июня (воскресенье) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 20.06.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35234
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