Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

В дневные часы 21 июня (воскресенье) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31. В дневные часы 21 июня (воскресенье) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.